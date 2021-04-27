شكرا لقرائتكم خبر 23 منتخبا تترقب قرعة كأس العرب بالدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري مساء اليوم في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا) في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم في نسختها العاشرة بمشاركة عدد من المسوؤلين في الاتحادين الدولي والعربي، ومسؤولين من الاتحادات العربية المشاركة بجانب حضور عدد من نجوم اللعب الحاليين والسابقين بالإضافة إلى مدربي المنتخبات.

ويشارك في البطولة المقرر أن تقام في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، 23 منتخبا يتنافسون على 6 من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في قطر.

12 منتخبا من آسيا و11 من أفريقيا

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من: قطر البلد المستضيف، والسعودية والإمارات والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وسوريا واليمن (آسيا) ومصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وليبيا وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال وجنوب السودان.

واجهة البطولة عراقية

يتربع المنتخب العراقي على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقا للقب، فخلال النسخ التسع الماضية التي أقيمت بعدد من الدول، حقق المنتخب العراقي اللقب 4 مرات متتالية بدءا من النسخة الثانية وحتى الخامسة، يليه المنتخب السعودي بواقع لقبين، ولقب لكل من تونس ومصر والمغرب.

طريقة القرعة

ينتظر أن تعفي القرعة أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للفيفا من خوض الأدوار التمهيدية، على أن تلعب مباشرة في دور المجموعات.

ويتقدم المنتخبات الحاصلة على أفضل تصنيف، 4 منتخبات إفريقية هي على التوالي، تونس والجزائر والمغرب ومصر، ثم يأتي منتخب قطر خامسا، والسعودية سادسا، والعراق سابعا، والإمارات ثامنا، وسوريا تاسعا، ثم المنتخب العماني في المركز العاشر.

أما بقية المنتخبات الـ13 المتبقية فستلعب في الدور التمهيدي بحثا عن 6 مقاعد تكمل المنتخبات العشرة التي أعفيت من الدور التمهيد، ليصبح العدد 16 منتخبا، يتم توزيعها على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

أبطال النسخ التسع الماضية

1963 في لبنان البطل تونس

1964 في الكويت البطل العراق

1966 في العراق البطل العراق

1985 في السعودية البطل العراق

1988 في الأردن البطل العراق

1992 في سوريا البطل مصر

1998 في قطر البطل السعودية

2002 في الكويت البطل السعودية

2012 في السعودية البطل السعودية