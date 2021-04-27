شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يشارك في مران الاهلي بعد مباراة المصري بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية عقب ‏مواجهة المصري، التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وفضّل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من مران اليوم، على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري، وفي بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.‏

وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة؛ للتخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، ووفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.‏