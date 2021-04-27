شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا على البنك الأهلى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة محتلا بهم صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 14 نقطة فى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري.



ونجح يوسف أوباما فى إحراز الهدف الأول للزمالك، بعدما مرر حميد أحداد الكرة إلى أوباما، ليسددها الأخير قوية فى شباك محمود الزنفلى، حارس البنك الأهلى وفى الدقيقة 18 نجح المغربى حميد أحداد، فى احراز الهدف الثانى للزمالك، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبدالله جمعة، ليقابلها برأسه قوية فى شباك البنك الأهلى ونجح حميد أحداد، فى إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وجاء هدف البنك الأهلى فى الدقيقة 67 عن طريق عاصم صلاح، من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى، حكم اللقاء، بعد قيام التونسى سيف الدين الجزيرى، بإعاقة أحمد ياسين داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة الأخيرة أحرز أحمد سيد زيزو، هدف الزمالك الرابع من ضربة جزاء.