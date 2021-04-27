شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا على البنك الأهلى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة محتلا بهم صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 14 نقطة فى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري.
ونجح يوسف أوباما فى إحراز الهدف الأول للزمالك، بعدما مرر حميد أحداد الكرة إلى أوباما، ليسددها الأخير قوية فى شباك محمود الزنفلى، حارس البنك الأهلى وفى الدقيقة 18 نجح المغربى حميد أحداد، فى احراز الهدف الثانى للزمالك، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبدالله جمعة، ليقابلها برأسه قوية فى شباك البنك الأهلى ونجح حميد أحداد، فى إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 43 من الشوط الأول.
وجاء هدف البنك الأهلى فى الدقيقة 67 عن طريق عاصم صلاح، من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى، حكم اللقاء، بعد قيام التونسى سيف الدين الجزيرى، بإعاقة أحمد ياسين داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة الأخيرة أحرز أحمد سيد زيزو، هدف الزمالك الرابع من ضربة جزاء.