شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعلن جاهزية محمد هاني وياسر إبراهيم للمشاركة في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق، جاهزان من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في ‏المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

واشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع ‏الفريق في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.‏

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، وأكد رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، ‏استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، والمؤجلة من ‏الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏