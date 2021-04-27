شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تجتمع غدا مع كارتيرون ونبيه لإنهاء الخلافات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما غدا مع كل من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، وأسامة نبيه المدرب العام، لإنهاء الأزمة الدائرة بينهما منذ أيام، والتي كادت تتسبب في رحيل أحدهما عن الفريق.

وتسعى إدارة النادي لإنهاء الأزمة بينهما وتقريب وجهات النظر وتحديد اختصاصات كل منهما داخل الفريق لفرض الاستقرار على فريق الكرة في ظل ضغط المباريات ومنافسة الزمالك على بطولتي الدوري وكأس مصر.

ومن المنتظر أن تتخذ إدارة النادي قرار اتهامه عقب اجتماع الغد في حالة عدم توصل الطرفين لتهدئة الأجواء بينهما.

من ناحية أخرى أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، كما تردد في الساعات الأخيرة.

وأشار نبيه، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، إلى أنه لا يشغل نفسه بأي أمور خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي هو الحفاظ على مسيرة الفريق في بطولة الدوري.

واختتم المدرب العام للزمالك تصريحاته قائلا: "مستمر في منصبي بشكل طبيعي".

وتواجد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، في معسكر الفريق الأخير، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقام حاليا باستاد القاهرة، والمؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم المدرب العام للزمالك في المعسكر مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين، استعدادا للقاء البنك الأهلي، ليؤكد أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني.