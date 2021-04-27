شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يعلن عن وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وفاة شقيقة عزت في الأراضي السعودية، منذ قليل.

وكتب أحمد سليمان، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي منذ لحظات بالأراضي السعودية شقيقي عزت سليمان عفيفي، رحمة الله عليه في هذا الشهر الكريم".



وفاة شقيق أحمد سليمان

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عودة عضوية أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على الرئاسة فى الانتخابات الأخيرة، بعد شطبها من قِبَل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعادة 75 عضوية عاملة لأصحابها من أعضاء النادى، والذين تعرضوا للشطب خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق.

وأعلن مسئولو الزمالك فتح باب التظلمات أمام الأعضاء المشطوبة عضويتهم فى الفترة الأخيرة، وتقدم العديد منهم بطلبات لإلغاء الشطب، وبالفعل تمت الموافقة على إعادة 75 عضوية لأصحابها وجار دراسة باقى الطلبات المقدمة.

من جانبه، قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى تصريحات سابقة، إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التى حصل عليها أى عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفى هذه الحالة فإن النادي سينفذ هذا القرار احتراما لأحكام القضاء .

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حدة ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية؛ لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.