شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى لليد يؤجل بطولتى السوبر و كأس الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيل بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لشهر أغسطس المقبل؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان من المقرر مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي أمام النجم الساحلي 17 مايو المقبل بمدينة أغادير المغربية، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية قبل قرار الاتحاد الأفريقي؛ بسبب جائحة كورونا.

كما تم تأجيل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس بالمغرب في الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل أيضا، وفقا للموقع الرسمى بنادى الزمالك، وهي البطولة التي تقدم الزمالك بطلب للمشاركة بها قبل قرار تأجيلها.

وتُوّج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.