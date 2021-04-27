شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن التصنيف النهائي للمنتخبات في كأس العرب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، التصنيف النهائى للمنتخبات فى بطولة كأس العرب، قبل سحب القرعة غدا بالدوحة، وحل منتخب مصر الوطنى الأول فى المستوى الثانى مع السعودية والامارات والعراق. وجاء تصنيف منتخبات كاس العرب 2021 فى 4 مستويات:



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وتوجه إلى الدوحة محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، وبصحبته رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، لحضور قرعة بطولة كأس العرب، المقرر لها غدا الثلاثاء بالدوحة، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطرى، مستضيف البطولة، المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هانى أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة، بوصفه عضوا بمجلس الفيفا، المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويشارك فى البطولة منتخبات: مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

وكان منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام البدري، قد أعلن المشاركة في البطولة بدون اللاعبين المحترفين، لعدم إدراج المباريات في فترة الأجندة الدولية.

وكان "فيفا" قد صادق في مارس الماضي على إقامة بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، خلال شهر ديسمبر من العام الحالي 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية.