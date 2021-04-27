شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا و أحمد ياسر يحصلان على إنذار من قبل أحمد العدوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق الزمالك، وأحمد ياسر لاعب فريق البنك الاهلي، على إنذار لكل منهما، إثر مشادة حصلت بين اللاعبين أثناء جلوس شيكابالا على دكة البدلاء وقبل مشاركة أحمد ياسر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كان الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي قد انتهى بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة، أحرزها يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و43 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة في الجولة الـ17 للدوري على استاد القاهرة، يدخل الزمالك المباراة متصدرا جدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة ، فيما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة في الترتيب 16 بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.

وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث الشوط الأول كاملا، واختفى لاعبو البنك الأهلي، ولم تكن لفريق البنك الأهلي أية هجمات تذكر في المقابل اتسمت هجمات الزمالك بالخطورة، في ظل اهتزاز مستوى محمود الزنفلي، حارس مرمي البنك الأهلي، وخط دفاعه.