الامارات | الشارقة إلى دور الـ 16 في "أبطال آسيا"على حساب القوة العراقي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة إلى دور الـ 16 في "أبطال آسيا"على حساب القوة العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد لاعبا الشارقة خالد باوزير وسالم صالح فريقهما للتأهل رسميا إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم 2021 بالفوز على فريق القوة الجوية العراقي 3-2 خلال المواجهة التي جمعت الفريين أمس الإثنين على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وحسم الشارقة بطاقة التاهل للدور المقبل قبل إنتهاء مباريات المجموعة بجولة واحدة رافعا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة ، فيما حل تراكتور الإيراني في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بعد تعادله السلبي مع باختاكور الأوزبكي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقى القوة الجوية برصيد نقطتين في المركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة.

ورغم تأخره في البداية بهدف دون رد لمصلحة الفريق العراقي سجله اللاعب جفرسون " 15" الا أن الشارقة تمكن من قلب نتيجة المباراة لمصلحة بتسجيل هدفين على التوالي عن طريق خالد باوزير " 25" وسالم صالح " 35" لكن الفريق العراقي تمكن أيضا من العودة مجددا بتسجيله لهدف التعادل عن طريق جفرسون " 52" قبل أن يسدد سالم صالح الهدف الثالث للشارقة من ضربة راسية محكمة " 60".



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