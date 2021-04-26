شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء ريال مدريد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي غداً الثلاثاء، في إطار مباريات الذهاب للدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وسيتم نقلها عبر قنوات بين سبورت1 بتعليق حفيظ دراجي، كما يوفر موقع المصري اليوم متابعة لحظية وتغطية حية لأحداث اللقاء.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لبطل إسبانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس، أسينسيو، كريم ينزيما.

فيما سيدخل توماس توخيل، مدرب تشيلسي، لقاء ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: بن تشيلويل، كانتي، جاميس، جورجينيو.

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، فيرنر.

ويتوقع خبراء الكرة الأوروبية مواجهة قوية على الجانب التكتيكي بسبب القدرات الفنية التي يتمتع بها زين الدين زيدان وتوماس توخيل بالإضافة إلى الخبرات الطويلة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن توخيل من الارتقاء بمستوى البلوز وتجنب موسم كارثي بتحقيق نتائج إيجابية بعد التعاقد معه خلال الفترة الماضية خلفاً للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.