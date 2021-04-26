شكرا لقرائتكم خبر عن إيهيناتشو .. النسر النيجيري يقود الثعالب الإنجليزية للإقتراب من حلم دوري الأبطال. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو تألقه اللافت بشدة مع ليستر سيتي، وقاد الفريق لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة 33 من البريميرليج

ودخل أصحاب الأرض المباراة وهم يسعون لتحقيق فوز جديد يقربهم من حلم التأهل لدوري الأبطال، مع تواجدهم حاليًا في المركز الثالث بجدول الترتيب، لكن الضيوف صدموهم بهدف مبكر انتهى عليه الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني عدل ليستر النتيجة بعد 5 دقائق فقط من البداية عن طريق الظهير البلجيكي تيموثي كاستاني ومن صناعة المهاجم النيجيري، إيهيناتشيو.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، سجل المهاجم النيجيري هدفًا بطريقة رائعة، ليضع ليستر سيتي في المقدمة في توقيت قاتل من المباراة، ليحافظ الفريق الملقب بالثعالب على النتيجة ويحقق فوزًا غاليًا، رفع من رصيد نقاطه إلى 62 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب – وهو المركز الذي يضمن لهم التأهل لدوري الأبطال - بفارق 4 نقاط كاملة على تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق 7 نقاط عن ويست هام يونايتد صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 5 جولات فقط من نهاية الموسم في البريميرليج.

وقدم النسر النيجيري مباراة كبيرة استحق عليها جائزة رجل المباراة، فبجانب تسببه بشكل مباشر في الهدفين، كان إيهيناتشو هو أكثر من صنع فرص بين اللاعبين في المباراة (4).

وأوضحت الإحصائيات أن إيهيناتشو سجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم يوم 3 فبراير 2021، منذ هذا التاريخ، لا يوجد لاعب في المسابقة سجل أهدافًا أكثر من المهاجم النيجيري (10).

وسجل إيهيناتشو 12 وصنع 2 في 8 من أخر 9 مشاركات مع ليستر بمختلف البطولات، في حين اوضحت احصائية اخرى مدى التألق الإستثنائي للمهاجم النيجيري في الفترة الأخيرة، حيث سجل إيهيناتشو 14 هدفًا في أخر 14 مباراة له بمختلف البطولات مع ليستر سيتي، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها معهم في المباريات ال76 السابق مع الثعالب.