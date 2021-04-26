شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والبنك الأهلي مباشر .. عاصم صلاح يسجل الأول في شباك أبو جبل .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل عاصم صلاح هدف البنك الأهلي الأول في شباك محمد أبوجل حارس مرمى الزمالك من نقطة الجزاء بعدما احتسب حكم اللقاء مخالفة على سيف الدين الجزيري عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3/1.

وانهى الزمالك الشوط الأول أمام البنك الأهلي بتقدم مستحق بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الزمالك على فريق البنك الأهلي عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك عن طريق يوسف أوباما بعدما أرسل حميد أحدادا كرة عرضية أرضية داخل منقطة جزاء البنك الأهلي ليسدد أوباما الكرة صاروخا أرضيا في شباك البنك الأهلي.

وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عزز حميد أحداد الهدف الثاني لفريقه بعدما توغل أشرف بن شرقي في الوسط الملعب ونق الكرة إلى عبدالله جمعة الذي نفذ كرة عرضية على رأس اللاعب المغربي الذي طار على الكرة واسكنها شباك البنك الأهلى.

وعند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول صعب الزمالك المهمة على البنك الأهلي بعدما سجل حميد أحداد الهدف الثاني له في هذا اللقاء والثالث لفريقه بعدما استغل اللاعب المغربي التمريرة العرضية الأرضية من أشرف بن شرقي ليسددها في شباك الزنفلي.

بدأ الزمالك في الشوط الأول ضاغطا بشكل كبير على دفاعات البنك الأهلي خاصة وأنه يحاول الحصول على الثلاث نقاط والابتعاد بالصدراة بعيدا عن الأهلي الذي يلاحقه بقوة خلال الفترات الماضية خاصة بعد فوزه على إنبي بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي.

وكانت الهجمة الخطيرة للنادي الزمالك عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عن طريق حميد أحدادا الذي انفرد بحارس البنك الأهلي ولكن مدافع الفريق المنافس بمشاركة الحارس أبعدا الكرة عن منطقة جزائهما.

وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عزز حميد أحداد الهدف الثاني لفريقه بعدما توغل أشرف بن شرقي في الوسط الملعب ونق الكرة إلى عبدالله جمعة الذي نفذ كرة عرضية على رأس اللاعب المغربي الذي طار على الكرة واسكنها شباك البنك الأهلى. ولم يظهر البنك الأهلي في اللقاء حتى الدقيقة 23 خاصة نظرا لأن خطوطه متباعدة سواء في وسط الملعب وفي الدفاع والهجوم.

وعند الدقيقة 30 حاول البنك الأهلي الدخول في اللقاء وتشكيل خطورة على مرمى الزمالك، ولكن كافة الهجمات لم تكلل بالنجاح بسبب الفشل في إنهاء اللمسة الأخيرة سواء من داخل منطقة جزاء الزمالك أو خارجها.

وسار اللقاء من طرف واحد خاصة وأن فريق البنك الأهلي لم يملك أي شراسة هجومة أو دفاعية وجميع لاعبيه فشلوا في تنفيذ تعليمات خالد جلال.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبلخط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.خط الهجوم : حميد أحداد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.