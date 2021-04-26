شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي ليبيا.. طلعت يوسف يعلن تشكيل الأهلي الليبي لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام الاتحاد، في إطار مباريات المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نشنوش.

خط الدفاع: محمد رزق، أبو سنينه، اشتيوي، عكاشة.

خط الوسط: كاك، مفتاح، الغنودي.

خط الهجوم: طارق رزق، الزليطني، المهدي.

وتعرف مواجهات الأهلي والاتحاد بانها ديربي خاص والأكثر متابعة جماهيرية وإعلامية في المنافسات المحلية، ويتقاسم الفريقين قمة ترتيب المجموعة الثانية في الدوري الليبي برصيد 15 نقطة وسينفرد الفائز في مواجهة اليوم بالصدارة.

وتعول جماهير الأهلي على المدرب المصري طلعت يوسف في التتويج ببطولة الدوري المحلي وتقديم نتائج طيبة في الكونفيدرالية خاصة وأنه تم التعاقد معه بناء على رغبة الجماهير.