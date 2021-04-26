شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يشارك في مران الأهلي عقب مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري، التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من مران اليوم، على أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري وفي بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.
وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة، للتخلص من حالة الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، ووفقًا للبرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.
واستعد الأهلي لمواجهة المصري أمس دون راحة، عقب مواجهة إنبي التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15.