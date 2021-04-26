شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يشعل صراع المقدمة في الدوري الإيطالي بهزيمة ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق لاتسيو من تحقيق فوز مثير على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة ال33 من منافسات الدوري الإيطالي.

وشهد اللقاء تألق من خواكين كوريا، لاعب لاتسيو، وسجل الهدفين في الدقائق 2، 51، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 87.

وحاول لاعبي الضيوف العودة في اللقاء بعدد من التغييرات الهجومية والاعتماد على الكرات العرضية من الأطراف ولكن لم تسفر عن خطورة بسبب يقظة حارس أصحاب الأرض وخط الدفاع.

وأشعل لاتسيو المنافسة على مراكز المقدمة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أصبح رصيده 61 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع ونابولي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.