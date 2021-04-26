شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والنني يغيبان رسمياً عن المنتخب الوطني .. (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر ستعلب بعدد من اللاعبين المحليين ولن يشاك فيها اللاعبين المحترفين، مما يجعل المنتخب الوطني بدون أنياب هجومية حقيقة خاصة في ظل غياب محمد صلاح نجم ليفربول والإنجليزي، وغياب محمد النني لاعب وسط الأرسنال الإنجليزي.

تجرى مراسم قرعة بطولة كأس العرب، الثلاثاء 27-4-2021، وسط توقعات بمواجهات مثيرة، ووجبة كروية دسمة في النسخة التي تستضيفها قطر خلال ديسمبر المقبل. ويشارك في منافسات البطولة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وتقام في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للعاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب، والتي ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل. ويشارك في منافسات البطولة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

ويحضر مراسم إجراء القرعة، العديد من المسؤولين بـ"فيفا"، وكذلك رؤساء الاتحادات للدول المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مدربي المنتخبات. ومن المنتظر حضور العديد من النجوم البارزين في كرة القدم سواء العربية أو العالمية، وذلك لإضفاء المزيد من النجاح على حفل مراسم القرعة.

بطولة كأس العرب تقام بعدد من اللاعبين المحليين ولن يشاك فيها اللاعبين المحترفين، مما يجعل المنتخب الوطني بدون أنياب هجومية حقيقة خاصة في ظل غياب محمد صلاح نجم ليفربول والإنجليزي، وغياب محمد النني لاعب وسط الأرسنال الإنجليزي.