شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لتجديد تعاقده مع خالد الغندور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى لتجديد التعاقد مع خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن نادى الاتحاد السكندرى يسعى لتجديد التعاقد مع خالد الغندور، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك بناء على طلب حسام حسن، المدير الفنى، بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع الفريق فى المباريات الماضية حيث يٌعد إحدى الركائز الأساسية فى خط وسط زعيم الثغر. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، عقد محمد مصيلحى، رئيس النادى السكندرى جلسة مع الغندور، لحسم أمر تجديد التعاقد معه.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يستعد حاليًا لخوض مباراة سموحة، المقرر لها أول مايو المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.