شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والبنك الأهلي مباشر .. أوباما وأحداد يسجلان هدفين في أول ربع ساعة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الزمالك على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف ليوسف أوباما وحميد أحداد وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق يوسف أوباما بعدما أرسل حميد أحدادا كرة عرضية أرضية داخل منقطة جزاء البنك الأهلي ليسدد أوباما الكرة صاروخا أرضيا في شباك البنك الأهلي، وأشهر حكم اللقاء البطاقة في وجه يوسف أوباما بعدما خلع قميصه احتفالا بهدفه.

وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عزز حميد أحداد الهدف الثاني لفريقه بعدما توغل أشرف بن شرقي في الوسط الملعب ونق الكرة إلى عبدالله جمعة الذي نفذ كرة عرضية على رأس اللاعب المغربي الذي طار على الكرة واسكنها شباك البنك الأهلى.

وفى الدقيقة 43 أضاف أحداد الهدف الثالث للنادي الأبيض .

بدأ الزمالك في الشوط الأول ضاغطا بشكل كبير على دفاعات البنك الأهلي خاصة وأنه يحاول الحصول على الثلاث نقاط والابتعاد بالصدراة بعيدا عن الأهلي الذي يلاحقه بقوة خلال الفترات الماضية خاصة بعد فوزه على إنبي بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي.

وكانت الهجمة الخطيرة للنادي الزمالك عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عن طريق حميد أحدادا الذي انفرد بحارس البنك الأهلي ولكن مدافع الفريق المنافس بمشاركة الحارس أبعدا الكرة عن منطقة جزائهما.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبلخط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.خط الهجوم : حميد أحداد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.