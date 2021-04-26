شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري ضد الأهلي 27- 4 -2021 والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق الأهلي ضيفاً على منافسه المصري، غداً الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة ال15 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية كبيرة نظراً لطبيعة مواجهات الأهلي والمصري والتي تتسم بالإثارة والمتعة خاصة في ظل الرغبة المتبادلة من الفريقين في مواصلة النتائج الجيدة.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة خلف الزمالك لمتصدر ب36 نقطة والذي لعب مباراتين أكثر، ويتواجد الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويمكنكم مشاهدة مباراة المصري والأهلي غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على شاشة أون تايم سبورت الفضائية أو التردد الأرضي أو متابعة التغطية الحية التي يقدمها موقع المصري الرياضي.

وتعاني قائمة المدرب الجنوب أفريقي موسيماني من غيابات عديدة في مواجهة الأهلي والمصري مثل (جونيور أجايي، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، كريم نيدفيد، محمد محمود، محمود متولي، حمدي فتحي).

وعلى الجانب الآخر، دائماً ما تشهد مواجهات علي ماهر، مدرب المصري، أمام فريقه السابق النادي الأهلي أجواء تنافسية كبيرة وصعوبة في حسم اللقاء مبكراً.

وواجه علي ماهر الأهلي في 5 مناسبات، تمكن من تحقيق فوز وحيد عندما كان مدرباً للأسيوطي (بيراميدز حالياً) بإقصاء المارد الأحمر من منافسات كأس مصر بهدف دون رد، ونجح بطل أفريقيا في الانتصار خلال اللقاءات الأربعة الأخرى.