شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك السابق: أي حد يقف على الخط في الأهلي هيحقق بطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أي مدرب يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيفوز بالبطولات.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"أي أي حد يقف على الخط في الأهلي هيحقق بطولة، لأن الأهلي منظومة أي حد يمشي عليها سواء كان مدربًا أو لاعبًا".

وأضاف :"الأهلي قافل على نفسه، ولا يستطيع أي فرد أن يخرج على المنظومة، وهذا ما يساعده على النجاح والفوز بالبطولات".

وأشار :" الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خد أكبر من حجمه في الولاية الثانية له مع النادي الأبيض"، مضيفًا:"المدرب الفرنسي في العام الماضي، لم يكن له دخل بأي أمور إدارية، وصلاحياته في الملعب فقط، وليس له أي علاقة بالصفقات".

وأردف :"حاليًا كارتيرون، بدأ في الحديث مع حازم فتوح، وكيل أعماله من أجل جلب صفقات جديدة للنادي الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل"، مضيفًا :"سيكون هناك مشاكل بسبب تدخل المدرب في الصفقات الجديدة