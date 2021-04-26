شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: كارتيرون لن ينجح مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن ينجح في الولاية الثانية له مع القلعة البيضاء.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"كارتيرون، لن ينجح مع الزمالك، مثلما نجح في الولاية الأولى، بعدما قاد الفريق الأبيض بالفوز ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي والوصول إلى الدور قبل نهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".

وأضاف :"المدرب الفرنسي، في الولاية الأولى له كان تركيزه في الملعب فقط، ولكن حاليًا أصبح يتدخل في الأمور الإدارية، وهو الأمر الذي لن يساعده على النجاح مع القلعة البيضاء".

وواصل :"حاليًا كارتيرون، بدأ في الحديث مع حازم فتوح، وكيل أعماله من أجل جلب صفقات جديدة للنادي الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل"، مضيفًا سيكون هناك مشاكل بسبب تدخل المدرب في الصفقات الجديدة".