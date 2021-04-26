شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي البنك الأهلي يصافحون لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص كريم بامبو ومحمد كوفي ومعروف يوسف وبهاء مجدي رباعي فريق البنك الأهلي على مصافحة لاعبي الزمالك قبل انطلاق المواجهة التي تجمع الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣٦ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ١٦ مباراة.