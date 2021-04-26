شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: أسامة نبيه أخطأ بالعودة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطأ بالعودة للتواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تعاملت مع أسامة نبيه، وهو مدرب مميز للغاية، ويعمل بضمير وأمانة، اللاعب الذي لا يتدرب بجدية لا يدفع به في التشكيل الأساسي مهما كان اسمه».

وأضاف :«أسامة نبيه، أخطأ بالعودة للزمالك في منصب المدرب العام»، مؤكدًا :«أسامة نبيه، مكنش ينفع يرجع لمنصب المدرب العام مرة أخرى في نادي الزمالك حتى لو مع مدرب أجنبي، خاصة بعدما تولى منصب المدير الفني في أكثر من نادي».

وأشار :«اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، هي سبب الأزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه، بسبب عدم تحديد الاختصاصات من البداية».