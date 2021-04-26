طحن بين الريال وتشيلسي بذهبي أبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب مع تشيلسي اليوم، فيما يلتقي غدا، باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية، بمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي المرحلة قبل الأخيرة من دوري الأبطال بعد أسبوع من الاضطرابات في مجتمع كرة القدم بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أحبط مخططها مؤخرا.

وتأهل الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى المربع الذهبي بالفوز على أتالانتا الإيطالي في دور الـ16، ثم ليفربول في دور الثمانية، ليبلغ هذه المحطة من البطولة للمرة الأولى منذ 2018.

ويتصارع ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، مع برشلونة وأتلتيكو على لقب الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال زيدان «لم نفز بأي شيء بعد، لكن فرصنا قائمة في أوروبا والدوري الإسباني».

وسجل تشيلسي طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدربا له في يناير الماضي، ويتطلع توخيل للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق الإنجاز ذاته مع سان جيرمان في الموسم الماضي.

وفاز تشيلسي الأسبوع الماضي على مانشستر سيتي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يعرف طعم الخسارة أمام الريال في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما، وأخرها كان في كأس السوبر الأوروبي عام 1998.

وقال مهاجم تشيلسي، الأمريكي كريستيان بوليسيتش «هناك الكثير من الثقة، لدينا فريق رائع، لاعبون واثقون بأنفسهم كثيرا، سنخوض المواجهة ونحاول الفوز بها».

وفي الوقت الذي فاز فيه الريال بلقب دوري الأبطال 13 مرة وأحرزه تشيلسي مرة واحدة في 2012، فإن سان جيرمان وسيتي يرغبان بدورهما في تذوق نكهة النجاح القاري للمرة الأولى، حيث ضمن أحدهما المشاركة في النهائي.