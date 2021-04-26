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زيدان: نريد الريال بدوري الأبطال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدرب زين الدين زيدان، أنه ليس بحاجة إلى الدفاع عن رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ظل الضغوط الواقعة حاليا عليه حاليا.

وقال زيدان «بيريز يعرف ما في قلبي وما أفكر به، نحن هنا للتحضير لمواجهة اليوم، سنخوض الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، سيكون هناك الكثير من المحادثات، نريد أن نرى الريال في الموسم المقبل»

وقاد بيريز فكرة تدشين دوري السوبر الأوروبي والتي باءت بالفشل، وتعرض بعدها لضغوط كبيرة.

ويستضيف الريال، تشيلسي اليوم بذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وما يزال الريال مهددا بالاستبعاد من أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط استمرار الانتقادات لمشاركته و11 ناديا من بينهم تشيلسي نفسه، في تقديم مقترح دوري السوبر الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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