زيدان: نريد الريال بدوري الأبطال

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وقال زيدان «بيريز يعرف ما في قلبي وما أفكر به، نحن هنا للتحضير لمواجهة تشيلسي اليوم، سنخوض الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، سيكون هناك الكثير من المحادثات، نريد أن نرى الريال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل»
وقاد بيريز فكرة تدشين دوري السوبر الأوروبي والتي باءت بالفشل، وتعرض بعدها لضغوط كبيرة.
ويستضيف الريال، تشيلسي اليوم بذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وما يزال الريال مهددا بالاستبعاد من أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط استمرار الانتقادات لمشاركته و11 ناديا من بينهم تشيلسي نفسه، في تقديم مقترح دوري السوبر الأوروبي.
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