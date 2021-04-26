المنتخب الألماني يبيع قمصان «حقوق الإنسان»

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وأشار الاتحاد إلى أن عائدات هذا المزاد ستذهب إلى رابطة العمل الاتحادية لمساعدة المشردين ومكافحة الفقر في ألمانيا.
وأوضح الاتحاد في بيانه «من خلال حملته، لا يريد المنتخب الألماني الإشارة فقط إلى أن مهمتنا اليومية هي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن قبل كل شيء تقديم مساعدة ملموسة».
وكان اللاعبون ارتدوا هذه القمصان السوداء قبل مباراتهم التي انتهت بالفوز 3 / 0 على المنتخب الأيسلندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وصمم اللاعبون هذه القمصان بأنفسهم حيث حمل كل قميص حرفا واحدا ليشكل الفريق كلمة (حقوق الإنسان).
وأراد اللاعبون بهذا تسليط الأضواء على وضع حقوق الإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم 2022.
وأعقبت هذا التصرف بعض الأفعال ذات الخلفية الاجتماعية السياسية على هامش المباراتين أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية.
وطالبت هذه الأفعال باحترام المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واتبعت ألمانيا وعدة دول أخرى المنتخب النرويجي الذي كان أول من احتج في مباراة بالتصفيات على وضع حقوق الإنسان في بعض الدول.
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