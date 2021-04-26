لايبزج يطلب 30 مليون يورو للتخلي عن مدربه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مدرب لايبزج الألماني، جوليان ناجلسمان، ناديه بفسخ عقده وسط أنباء تشير إلى انتقاله لتدريب بايرن ميونخ. ويرتبط ناجلسمان (33 عاما) مع لايبزج بعقد يمتد حتى 2023 لا يتضمن أي شرط جزائي بين الطرفين. وأكدت مصادر أن لايبزج طلب مقابلا ماليا قياسيا بلغ 30 مليون يورو (3. 36 مليون دولار) للاستغناء عن مدربه. ويبحث بايرن حاليا عن مدرب جديد خلفا لهانزي فليك الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي. وأصبح فليك المرشح الأبرز لخلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني. وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أمس أن بايرن ميونخ تواصل مع لايبزج بشأن مدربه جوليان ناجلسمان. وبحسب صحيفة (بيلد) أمس فإن لايبزج طلب 30 مليون يوور (36 مليون و200 ألف دولار) لفسخ عقد ناجلسمان الممتد حتى 2023.

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