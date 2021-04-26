يونيون يضم شقيق خضيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد يونيون برلين الألماني مع لاعب وسط أوجسبورج، راني خضيرة (27 عاما) في صفقة انتقال حر ليصبح أول صفقة يبرمها الفريق لتدعيم صفوفه. وسبق لخضيرة، الشقيق الأصغر لنجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل سامي خضيرة، أن لعب لفريقي شتوتجارت ولايبزج الألمانيين. ولم يحدد يونيون برلين مدة العقد الذي أبرمه مع راني. وقال المشرف على كرة القدم في يونيون أوليفر رونرت»راني لديه خبرة كبيرة بالبوندسليجا. نحن على قناعة تامة بإمكانياته وشخصيته».

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