شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يتأهل إلى دور الـ16 في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

تأهل الشارقة إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على القوة الجوية 3-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة، وضمن التأهل والمركز الأول قبل جولة من النهاية بعد تعادل تراكتور سازي الإيراني(7 نقاط) وباختاكور الأوزبكي (4 نقاط).

وافتتح القوة الجوية الذي بقي أخيراً بنقطتين التسجيل عبر الكولومبي جيفرسون كولازوس(15)، لكن فريق الشارقة عادل النتيجة عن طريق خالد باوزير بتسديدة في الزاوية اليسرى للمرمى(25)، ثم تقدم«الملك» عبر سالم صالح بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من خالد باوزير(35).

وأصبح باوزير لاعب الوسط الرائع أكثر من ساهم بتسجيل الأهداف في هذه النسخة، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين،أي انه ساهم بتسجيل أكثر من 55% من أهداف فريقه.

لكن القوة الجوية أدرك التعادل مجدداً عبر الكولومبي جيفرسون(52).

وأكد سالم صالح نجوميته في اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 60 برأسية محكمة بعد ركنية من علي الظنحاني،ليرفع رصيده إلى 3 أهداف حتى الآن.

وتأهل الشارقة إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ نسخة 2004.