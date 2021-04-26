شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع إبراهيموفيتش بسبب مزاعم تورطه في شركة مراهنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوزان - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الإثنين أنه فتح تحقيقاً تأديبياً بحق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي بسبب تورط مزعوم مع شركة مراهنات.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه فتح تحقيقاً تأديبياً بحق ابن الـ39 عاماً «بشأن انتهاك محتمل للوائح الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل زلاتان إبراهيموفيتش لوجود مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات». وأضاف: «إن مزيداً من المعلومات بخصوص هذه المسألة ستتاح في الوقت المناسب».

وكانت صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية أشارت في إبريل/نيسان الجاري إلى أن إبراهيموفيتش يواجه خطر العقوبة من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بعد عودته عن اعتزاله الدولي، حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووفقًا للصحيفة، فإن زلاتان مساهم في «بيتهارد» منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، وذلك من خلال شركته «أنوون ايه بي»، الأمر الذي يتعارض مع قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا).