شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يخطف المركز الرابع من يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

قفز نابولي إلى المركز الرابع فوق يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مضيفه تورينو المهدد بالهبوط اليوم الاثنين، بفضل هدفين مبكرين من تيموي باكايوكو، وفيكتور أوسيمن.

ورفع فريق المدرب جينارو جاتوسو رصيده إلى 66 نقطة مثل يوفنتوس حامل اللقب، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة. ولدى ميلان ثالث الترتيب 66 نقطة قبل أن يحل ضيفاً على لاتسيو.

وتتأخر الفرق الثلاثة بنقطتين عن أتلانتا في صراع مثير على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا. ومنح باكايوكو التقدم للفريق الضيف بعد 11 دقيقة بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء، وبعد ذلك بدقيقتين، أضاف أوسيمن الهدف الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها.

ورد القائم محاولتين من بيوتر جيلينسكي ولورينتسو إنسيني، ثم طُرد رولاندو ماندراجورا لاعب وسط تورينو لحصوله على إنذارين قرب النهاية.

وبقي تورينو في المركز 16 وله 31 نقطة متساوياً مع كالياري وبنيفنتو، لكن فريق المدرب دافيدي نيكولا تتبقى له مباراة.