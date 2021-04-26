الزمالك يتقدم بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر - تفدم الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة فى المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل و حمزة المثلوثي و محمود الونش و محمود علاء و عبد الله جمعة و طارق حامد و فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو و يوسف أوباما و أشرف بن شرقي و حميد أحداد.

جاءت بداية المباراة سريعة و كاد حميد أحداد أن يسجل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة الثانية ولكن دفاع البنك الأهلي أبعد الكرة، وفي الدقيقة السابعة نجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعدما تلقى تمريرة أحداد داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليسدد في المرمى، ويحصل أوباما على بطاقة صفراء بعد قيامه بخلع القميص احتفالا بالهدف.

وفي الدقيقة الثامنة عشر نجح المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك في تسجيل الهدف الثاني للأبيض بعدما تلقى عرضية من عبد الله جمعة حولها بضربة رأس على يمين الحارس، وبعد الهدف يهدر أحداد فرصة لتسجيل الهدف الثالث للزمالك. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

ويشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لكريم بامبو بعد الخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 36 يسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية يتصدى لها حارس المرمى، وينجح حميد أحداد في تسجيل الهدف الثالث للأبيض والثاني له في الدقيقة 43 .

ويحصل محمود الونش على بطاقة صفراء للخشونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد