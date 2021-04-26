المهاجم المغربي حميد أحداد يهدي الزمالك الهدف الثاني في مرمى البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - نجح نادي الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في شباك ضيفه البنك الأهلي، خلال المباراة المقامة الآن على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل المهاجم المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر عبدالله جمعة.

وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول مبكرًا، عن طريق صانع الألعاب يوسف أوباما، من صناعة زميله حميد أحداد، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول مبكرًا، عن طريق صانع الألعاب يوسف أوباما، من صناعة زميله حميد أحداد، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

ودخل الزمالك لقاء اليوم بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: «محمد أبو جبل».

في خط الدفاع: «حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة».

في خط الوسط: «طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي».

في خط الهجوم: «يوسف أوباما - حميد أحداد».

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: «محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف».

ودخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم وهو في يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة عقب الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مناسبتين، وأحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف إلى الآن.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وفي جعبته 14 نقطة من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، وخسارة 7 أخرى؛ إذ خاض الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز 14 هدفا، ودخل مرماه 20 هدفا.