بعد الرحيل.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي الأهلي.

وأكد إكرامي، خلال حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على شاشة "المحور"، عشقه وحبه لجمهور النادي الأهلي خاصة جمهور "التالتة شمال"، مضيفاً: "الجمهور ده بعد ربنا ليه فضل على عائلة إكرامي، وهو درع النادي وسيفه الحقيقي، وأمله الوحيد".

وأضاف حارس مرمى بيراميدز أنه رغم وجود مشاعر قاسية لدى جمهور الأهلي أثناء التعرض للخسارة فإنه سبب نجومية لاعبي النادي.

وتابع نجل "وحش إفريقيا": "الفترة الأخيرة، شعرت بأن هناك من يحاول التأثير على الجمهور بأن ولاد النادي تغيروا.. وهذا غير صحيح"، مؤكدًا "سيظل جمهور النادي الأهلي، مهما حدث، هو سند ودرع النادي.. وأتشرف أنه هتف باسمي وباسم والدي".