الزمالك والبنك الأهلي.. تعرف على تشكيل الفريقين الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود المغربي حميد أحداد هجوم الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، ويلعب التونسي حمزة المثلوثي بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن.

وتشهد المباراة تواجد محمد أشرف روقة ومحمود عبدالعزيز على مقاعد بدلاء الزمالك بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: حميد أحداد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة خالد جلال، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلي .

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – محمد مجدي – عاصم صلاح .

خط الوسط : معروف يوسف – حسام الصانع - محمد مثناني – كريم بامبو – محمد بسيوني .

خط الهجوم : فادي فريد.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما جمع البنك الأهلي 14 نقطة من 17 مباراة ليأتي في المرتبة الـ16 بجدول الترتيب.