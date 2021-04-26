كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي الجديد.. المكان والسعة والإسم المقترح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، البدء في إجراءات تشييد ستاد النادي الجديد ووضع حجر الأساس للملعب بفرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، بدءًا من يوم السبت المقبل والموافق الأول من شهر مايو.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب قد عقد اجتماعًا مساء أمس، الأحد، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي.

وقدم الخطيب خلال الاجتماع إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وأكد الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية.

وصرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي بأن الإعلان عن خطة التمويل الخاصة باستاد الأهلي الجديد، بالإضافة إلى وضح حجر الأساس سيكون على هامش وضع حجر الأساس.

وقال فؤاد، في تصريحاته لقناة "الأهلي"، إن "هناك خطة سيعلن عنها الأهلي بخصوص التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة الرياضية وذلك على هامش وضع حجر الأساس".

وفي الأول من مايو المقبل، سيعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا للإعلام عن كافة التفاصيل الخاصة باستاد الأهلي الجديد وسعته، والمساحة التي سيقام عليها، وموعد البدء في تنفيذ هذا المشروع، والخطة الزمنية المحددة له.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن ستاد النادي الجديد سوف يقام على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بمنطقة الشيخ زايد، وهو الفرع الذي يبلغ مساحته الإجمالية 130 فدانًا.

ومن المقرر أن يتحدد موعد إعلان الجدول الزمني لبناء وتشييد الاستاد على هامش وضع حجر الأساسي له يوم السبت المقبل، إلى جانب الإعلان عن خطة الأهلي فيما يتعلق بمسألة التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة الرياضية، وفقًا لما أكده شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم النادي الأحمر عبر قناة الأهلي.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر خاص داخل النادي الأهلي قوله أنه بعد انتهاء النادي الأحمر من تشيد الاستاد الجديد، فسوف يتم فسخ التعاقد بالتراضي بشأن حق الانتفاع مع شركة ستادات، وفقًا لما هو منصوص في العقد المبرم بين شركة ستادات ومجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن سعة المرحلة الأولى لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد ستكون حوالي 50 ألف مدرج، فيما ستكون هناك مراحل أخرى لإمكانية استقبال أكبر عدد جماهيري ممكن.

وذكرت وسائل إعلامية أن هناك مقترحات بشأن إسم ستاد الأهلي الجديد، ليشبه اسماء استادات الاندية العالمية، التي تتخلى عن تسمية استاداتها باسم النادي وتختار اسماء حركية تجلب شركات الرعاية وتقبل أن تتحول إلى براند عالمي ويعد الاسم الأقرب لـ استاد الأهلي الجديد هو red castle "القلعة الحمراء".

ومن المنتظر أن يأخذ استاد الأهلي الجديد طابع الملاعب الإنجليزية، مع إضفاء شخصية الاهلي عبر شعاراته والوانه.

ومن الأفضل أن تكون مدرجاته قريبة من الملعب، وأن يدشن نسر الاهلي في سماء الاستاد، على أن تكون مدرجات الثالثة شمال خلف مركز الحراسة بدون مقاعد تسمح لهواة التشجيع بالوقوف وتشجيع فريقهم طوال المباراة بحماس وشغف.

ومن المقرر أن يشمل استاد الأهلي الجديد، متحف الاهلي، الذي يحتضن بطولاته وانجازاته عبر مر التاريخ.