فورمولا واحد: اعتماد سباقات سرعة تأهيلية في ثلاث جولات

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باريس: أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الاثنين عن موافقتهم بالإجماع على اعتماد "سباق سرعة تأهيلي" لمسافة مئة كيلومترًا في ثلاث جولات هذا الموسم، في سابقة من نوعها.

وجاء في بيان لمنظمي بطولة العالم أن نتيجة هذا السباق التأهيلي هي التي ستحدد شبكة الانطلاق في سباق الاحد، مضيفًا ان السائقين الذين يحتلون المراكز الثلاثة الاوائل سيحصلون على نقاط تضاف الى رصيدهم في الترتيب العام.

وأضاف البيان أن السباقات التأهيلية التي "من شأنها أن تزيد من الحماسة على الحلبة" ستقام في جولتين في أوروبا وواحدة خارجها.

وأشار موقع "أوتو سبورت" المتخصص بالرياضة الميكانيكية الى ان سباقي أوروبا هما جائزتا بريطانيا وايطاليا على حلبتي سيلفرستون ومونزا تواليًا.

وقال المدير التنفيذي لبطولة العالم الايطالي ستيفانو دومينيكالي "يسعدني أن جميع الفرق دعمت هذه الخطة، وهي شهادة على جهودنا الموحدة لإبقاء مشجعينا منخرطين بطرق جديدة مع ضمان بقائنا ملتزمين بتراث وجدارة رياضتنا".

ووفق النظام الجديد، تُقام حصة التجارب الحرة الاولى الجمعة كما هو معتاد، فيما تنوب الحصة التأهيلية الجديدة عن الحصة الثانية الجمعة والتي ستحدد ترتيب شبكة انطلاق السباق التأهيلي السبت.

وتُقام حصة التجارب الثانية صباح السبت، وبعد ذلك يُقام السباق التأهيلي المختصر ومسافته 100 كلم والذي سيحدد ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسي الاحد. وسيحصل السائق الذي يحتل المركز الاول على ثلاث نقاط، اثنتين للثاني ونقطة للثالث.