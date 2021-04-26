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الحارس الكوستاريكي نافاس يمدد عقده مع باريس سان جرمان

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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باريس: جدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي لسنة إضافية حتى العام 2024، وفق ما أعلن نادي العاصمة الاثنين.

منذ وصوله من الاسباني في العام 2019، قدم نافاس (34 عامًا) مستويات مميزة مع النادي الباريسي وقاده بفضل تصدياته البطولية الى نهائي الموسم الفائت حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني، والى الدور نصف النهائي أقله في الحالي حيث يلتقي مانشستر سيتي الانكليزي ذهابًا الاربعاء.

وكان أحد أبرز نجوم فريقه الذين ساهموا في وصول بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الاخيرة الى المربع الاخير هذا الموسم بفضل أدائه الرائع امام بايرن ميونيخ في ربع النهائي وضد الاسباني في اياب ثمن النهائي حيث تصدى لركلة جزاء لنجمه الارجنتيني ليونيل .

وقال نافاس عبر فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدًا كوني قادر على إكمال مشواري مع باريس سان جرمان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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