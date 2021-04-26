الحارس الكوستاريكي نافاس يمدد عقده مع باريس سان جرمان

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باريس: جدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي لسنة إضافية حتى العام 2024، وفق ما أعلن نادي العاصمة الاثنين.

منذ وصوله من ريال مدريد الاسباني في العام 2019، قدم نافاس (34 عامًا) مستويات مميزة مع النادي الباريسي وقاده بفضل تصدياته البطولية الى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني، والى الدور نصف النهائي أقله في الحالي حيث يلتقي مانشستر سيتي الانكليزي ذهابًا الاربعاء.

وكان أحد أبرز نجوم فريقه الذين ساهموا في وصول بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الاخيرة الى المربع الاخير هذا الموسم بفضل أدائه الرائع امام بايرن ميونيخ في ربع النهائي وضد برشلونة الاسباني في اياب ثمن النهائي حيث تصدى لركلة جزاء لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نافاس عبر فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدًا كوني قادر على إكمال مشواري مع باريس سان جرمان".