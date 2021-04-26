بايي يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى العام 2024

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لندن : جدد قلب الدفاع الدولي العاجي إريك بايي عقده مع مانشستر يونايتد لثلاث سنوات حتى العام 2024، وفق ما أعلن النادي الانكليزي الاثنين، مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

عانى بايي (27 عامًا) من الاصابات المتكررة منذ وصوله من فياريال الاسباني في العام 2016، حيث بات هاري ماغواير والسويدي فيكتور لينديلوف الثنائي المعتمعد في قلب الدفاع من قبل المدرب النروجي أولي غونار سولشاير.

ولكن بايي قدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك فيها مع يونايتد هذا الموسم، حيث بات في رصيده 100 مشاركة بالقميص الاحمر.

وقال العاجي في حديث مع موقع النادي "أنا سعيدٌ جدًا. لم أفكر بهذا القرار كثيرًا. أحب هذا النادي وأحب اللعب لصالح مانشستر يونايتد. أنا سعيدٌ أسوة بعائلتي".

وتابع "تجاوزت مرحلة إصابتي وأنا جاهزٌ بدنيًا وأشعر أنني بحال جيدة...العقد الجديد هو بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك."