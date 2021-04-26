شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يستعين بـ"جبيرة طبية" في مران الاهلي بعد جراحة الكوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، يشارك ابتداء من اليوم في التدريبات الجماعية، بجبيرة طبية كنوع من الوقاية له، لحين اكتمال جاهزيته بنسبة 100% للوجود مع الفريق في المباريات الرسمية.
وكان الجهاز الطبي قد أعلن في وقت سابق أن حمدي فتحي يغيب عن المشاركة مع الفريق لفترة تصل إلى شهرين منذ توقيت إجراء الجراحة.
وشارك حمدي فتحي في التدريبات اليومية التي أقيمت على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الذي يعقبه إعلان القائمة والسفر إلى الإسكندرية للمبيت.