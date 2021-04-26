شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 26 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم الإثنين، 26 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصري، خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعا.

الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصري

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء، اليوم، معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء غداً، الثلاثاء، بالإسكندرية، ويتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش، ثم يتجه للإسكندرية لإقامة معسكر مغلق بها حتى موعد مباراة المصري، التى تُعد إحدى المحطات القوية في مشوار الدوري المصري، ويرغب فيها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على أنبي بثلاثة أهداف لهدف.

ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواصلة الدفع بمحمد شريف، مهاجم الفريق، أساسيا في مباراة المصري غدا في الدوري، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب الفترة الماضية.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الغد بين المصري والأهلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي، وتقام المباراة على استاد الاسكندرية فى تمام التاسعة والنصف مساء.

على معلول يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل

يشارك على معلول الدولى التونسي فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة. وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.

خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً