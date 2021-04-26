شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إصابته وزوجته بفيروس كورونا، مطالبا المتابعين له بالدعاء له من أجل الشفاء من هذا المرض.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله، انا وزوجتى ايجابى كورونا.. دعواتكم لنا بالشفاء".

كان أمير توفيق قد أكد أن النادى الأهلى لن يدخل فى أى مفاوضات مع أى لاعب بالنادى الزمالك، وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يتسلم الدفعة الجديدة من الملابس مع بداية الموسم المقبل، وسيكون هناك تغيير فى لون القميص الثانى والثالث للفريق، ونسعى لتسويق منتجات الفريق محليا وأوروبيا".

وأضاف: "خطة الفريق واضحة والمراكز محددة والإعلان سابق لأوانه، ولن نعلن عن أى صفقات إلا فى الوقت المناسب ونعمل على إنهائها".

وتابع: "ليس لدى معلومة عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ولا توجد أى علاقة لنا بكل هذا الكلام، وهناك اتجاه لتمديد عقود لاعبى الأهلى، ولكن فى الوقت المناسب، وموسيمانى لم يطلب ضم حارس مرمى".

واختتم: "الأهلى لن يفاوض أى لاعب من الزمالك، ولو حتى انتهى عقده مع الأبيض".