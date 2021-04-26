شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بثلاثية أوباما وأحداد على البنك الاهلي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة، أحرزها يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و43 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة في الجولة الـ17 للدوري على استاد القاهرة، يدخل الزمالك المباراة متصدرا جدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة ، فيما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة في الترتيب 16 بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.

وسيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا، واختفي لاعبو البنك الأهلي، ولم تكن لفريق البنك الأهلي أية هجمات تذكر.

في المقابل اتسمت هجمات الزمالك بالخطورة في ظل اهتزاز مستوى محمود الزنفلي، حارس مرمي البنك الأهلي، وخط دفاعه.

وتألق من الزمالك كل من: حميد أحداد وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد أبو جبل.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

بينما يجلس على دكة بدلاء الزمالك فى مباراة البنك الأهلي كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : محمد مجدى، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد بسيونى، معروف يوسف، حسام السيد، محمد المثنانى

خط الهجوم : فادى فريد، كريم بامبو