شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى البنك الاهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حميد أحداد الهدف الثالث لفريق الزمالك في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 43 من عمر مباراة الفريقين المقامة في الجولة الـ17 للدوري على استاد القاهرة، ويدخل الزمالك المباراة متصدرا جدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة، فيما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة في الترتيب 16 بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

بينما يجلس على دكة بدلاء الزمالك فى مباراة البنك الأهلي كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : محمد مجدى، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد بسيونى، معروف يوسف، حسام السيد، محمد المثنانى

خط الهجوم : فادى فريد، كريم بامبو