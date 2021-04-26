شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهتي المصري والجونة، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

فيما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غدٍ.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق الختامي اليوم، الذي يعقبه إعلان القائمة والتوجه إلى الإسكندرية للمبيت.

ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري.