شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مستمر مع الزمالك.. وتركيزنا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، كما تردد في الساعات الأخيرة.
وأشار نبيه، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، إلى أنه لا يشغل نفسه بأي أمور خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي هو الحفاظ على مسيرة الفريق في بطولة الدوري.
وأتم المدرب العام للزمالك: "مستمر في منصبي بشكل طبيعي".
وتواجد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، في معسكر الفريق الأخير، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقام حاليا باستاد القاهرة، والمؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وانتظم المدرب العام للزمالك في المعسكر مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين استعدادا للقاء البنك الأهلي، ليؤكد أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: حميد أحداد.