شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والمصري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الغد بين المصري والأهلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي، وتقام المباراة على استاد الاسكندرية فى تمام التاسعة والنصف مساء.

ويواجه المصرى البورسعيدى نظيره الأهلي فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة للدورى، بثلاثى فى منطقة الوسط لغلق المساحات على لاعبى القلعة الحمراء، الذين يجيدون اللعب فى المساحات.

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي إيزى إيميكا بعد عودته من الإيقاف بجانب سعيدو صنبورى وفريد شوقى، ويكونون أول الخطوط الدفاعية، خاصة أنه ستكون هناك واجبات للثلاثى بإفساد الهجمات الحمراء مع مراقبة لصيقة للثنائى محمد مجدى قفشة وحسين الشحات.

وقام على ماهر، المدير الفنى للمصرى، بمشاهدة مباراة الأهلي وإنبي، وانتهى لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، واتفق مع الشركة المتعاقد معها لتحليل أداء اللاعبين، وإعطائه تقرير مفصل لدراسته، بالإضافة إلى أنه سيقوم بدراسة المباراة مرة أخرى لتحديد مواطن القوة والضعف، خاصة فى ظل التغييرات الكبيرة التى يشهدها الأهلي مع كل المباراة؛ بسبب الإصابات وضغط المباريات.

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد29 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 22 ومُنِى مرماه بـ13 هدفا.