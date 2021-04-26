شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد على غزال عقب زيارته ابنه بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل والد على غزال، لاعب فريق سموحة السكندرى، عقب تعرضه لأزمة صحية، خلال زيارة اللاعب بمدينة الإسكندرية، وعلى الفور تم عمل الإجراءات لنقل جثمان والد على غزال إلى القاهرة.

وقام مسئولو فريق سموحة بالتوجه إلى منزل اللاعب على غزال، وبدء عمل بعض الإجراءات ومواساة اهل اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية .

تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة الودية، التى جمعتهما على ملاعب سموحة ضمن معسكر الإسماعيلى المغلق.

أحرز محمود عزت هدف التقدم لسموحة فى الشوط الثانى، وتعادل الإسماعيلى من ضربة جزاء.