شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما قائدا للزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدي يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، شارة القيادة في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي التي تقام اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: حميد أحداد.

ويعتبر أوباما أقدم لاعبي الزمالك في أرض الملعب في ظل غياب الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

ويغيب حازم إمام؛ بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية بعد التعافي من الإصابة العضلية، ومحمد عبد الشافي الذي يعاني من فيروس كورونا، بينما يجلس محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك فى مباراة البنك الأهلي كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.